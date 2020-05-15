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Ece Üner'den çarpıcı itiraf! Haberleri eskisi gibi sunamıyorum

Armağan Çağlayan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı programına katılan ünlü sunucu Ece Üner çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üner “Haberleri eskisi gibi sunamıyorum” dedi bomba itiraflarda bulundu.

Show Haber spikeri Ece Üner, Armağan Çağlayan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı programa konuk oldu. Meslek hayatından evliliğine kadar birbirinden ilginç yorumlarda bulunan Üner, “Haberleri eskisi gibi sunamıyorum” dedi.

Ece Üner. “Ben dünyadaki adaletsizliği değiştirebileceğimiz düşünmüyorum ama adaletsizlik karşısındaki duruşumuzu değiştirebileceğimizi ve bunun çok büyük bir fark yaratacağını düşünüyorum. Ukrayna Devlet başkanı ilk seçildiğinde, “Ben bir ikon değilim, devlet dairelerine benim değil, çocuklarınızın resmini asın ve bir karar vereceğiniz zaman çocuğunuzun gözünün içine bakarak verin o kararı” dedi. Ben 3 buçuk sene evvel bir kız çocuğu sahibi oldum ve doğum yaptığım günden beri haberleri eskisi gibi sunamıyorum. Dilim gitmiyor. Kızımın gözünün içine bakamam gibi geliyor ve bu duruma sebep olacak hiçbir şeyi o günden beri söylemiyorum” açıklamasını yaptı.

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