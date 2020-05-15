RTÜK Başkanı Şahin'den çok tartışılacak Sevda Noyan ve Ülke TV açıklaması

Son iki toplantıya katılmayarak RTÜK'ün Ülke TV'ye ceza vermesini engellemeye çalışmakla eleştirilen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir internet kanalında konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla yeni bir tartışma başlattı. İşte Sevda Noyan’ın “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür” sözleriyle ilgili Ebubekir Şahin'in o açıklaması:

Talihsiz diyebileceğimiz bir açıklama yapıldı

“Ülke TV’de talihsiz diyebileceğimiz bir açıklama yapıldı. Komşularıyla ilgili bir söylemde bulunuldu. Tabi burada güzel olan şu. İlgili televizyon kuruluşu bir açıklama yaptı. Böyle bir söyleme katılmadıklarını Darbeyi kınamanın ötesinde söylemlerin asla altında imzalarının olmayacağını söylediler. Bu bizim için sevindirici bir haber. Bu özürler Ülke TV ile ilgili raporlar üst kurula gelecek.

Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri...

Ancak verilecek bir müeyyide varsa, bu müeyyidenin bir darbe sevicilerini, darbeyi övenleri sevindiren ve onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum. Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil”