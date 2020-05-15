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Hadi Özışık'tan Devlet Bahçeli açıklaması

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, erken seçim iddialarına MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeden yaptığı bir alıntıyla cevap verdi. Özışık, Cumhur İttifakı'nın her zaman olduğundan daha da kenetli olduğunu söyledi.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, MHP lideri Devlet Bahçeli üzerinden başlatılan erken seçim iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Bahçeli ile yaptığı görüşmeden alıntılar yaparak iddiaları değerlendiren Özışık, MHP liderinin Cumhur İttifakı için yeminli olduğunu, ittifakın ise her zamankinden daha kenetli olduğunu kaydetti.

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