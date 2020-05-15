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Yasağı dinlemedi denize girip arkadaşına canlı yayın yaptı

İstanbul’da günler öncesinden uyarısı yapılan sıcak hava hissedilmeye başlandı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar korona virüs tedbirleri nedeniyle yasak olmasına rağmen serinlemek için denize koştu. Denize giren bir vatandaşın yaklaşık 100 metre açıktan Kamboçya’da bulunan arkadaşına canlı yayın yapması ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da termometreler 30 dereceyi gösterince vatandaşlar korona virüs tedbirleri nedeniyle yasak olmasına rağmen deniz kenarına koştu. Öğle saatlerinde Menekşe sahiline gelen vatandaşlar, sıcak havanın etkisine daha fazla dayanamayarak kendilerini denize bıraktı. Dakikalarca denizde kalan gençler, arkadaşlarıyla denizin tadını çıkarttı. Öte yandan bir vatandaşın denizin içerisinde telefonla yayın yapması ilginç görüntüler oluşturdu. Denizden çıktıktan sonra soruları cevaplayan kişi, “Buralarda oturuyorum. Kamboçya’da bulunan arkadaşıma denizin içinden yayın yaptım” dedi. Bir diğer vatandaş ise “İnsanların rahatlamaya stres atmaya ihtiyacı var. Zaten evde tıkıldık kaldık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan vatandaşların denize girdiği bilgisini alan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ivedilikle sahile gelerek vatandaşları denizden çıkardı.

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