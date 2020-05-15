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Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti canlı canlı mı gömüldü

Covid-19'dan yaşamını yitiren erkeğin cesedi toprağa verilirken çekilen görüntü, şok dalgası gibi yayıldı. Hastanın canlı canlı gömülmesinden endişe ediliyor.

Koronavirüsten ölen kurbanın yakınları ve tepeden tırnağa koruyucu kıyafet giymiş görevliler, mezarlıkta toplandı.

5 Mayıs tarihinde Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Manado'daki cenaze töreninde, her şey normal görünüyordu.

Rahibin dua okuduğu sırada ise, mezara indirilen tabutun içinde bir hareketlenme oldu. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Toprağa verilen kurbanın halen canlı olup olmadığı bilinmiyor ancak tabutun görüntüsü sosyal medyada hızla yayılınca bazı kullanıcılar gömülen erkeğin son bir kez el salladığını yazdı.

Avustralyalı bilim insanları, geçen yıl ölü bedenlerin hareket ettiğini ortaya koyan bir araştırma yayınlamıştı.

15 bin 438 insanın corona virüse yakalandığı Endonezya'da, resmi verilere göre 1028 hasta yaşamını yitirdi.

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