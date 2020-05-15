Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! 3 ayrı kişi ile görüşüyoruz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İşte Ali Koç'un yaptığı açıklamalar...

''Muhteşem sezon, çok çok kötü bitti''

Basketbolda geçen sene müthiş bir hava yakaladık. Müthiş başlayan sezon, eşi benzeri olmayan talihsiz sakatlıklarla sezonu beklemediğimiz bir yerde tamamladık. Muhteşem sezon, çok çok kötü bitti. Hocamızın istek ve beklentileri doğrultusunda transferler yaptık. Fenerbahçe Beko, eşi benzeri olmayan talihsiz sakatlıklar nedeniyle muhteşem başlayan sezon kötü bitti. Hocamız da Fenerbahçe'de bulunduğu sezonlar içinde en iyi kadronun kurulduğunu ifade etti. Bu sene başlangıcımız kimsenin inanamayacağı bir şekilde gerçekleşti. Bizler bile inanamıyorduk.

''Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir''

Obradovic, Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden biridir. Obradovic'in istek ve beklentileri doğrultusunda yeni sezonda hamleler yaptık. Hocamızın söylemine göre en iyi kadroyu kurduk. İnanamayacağımız sonuçlar aldık, bizler bile gözlerimize inanamadık Bir şekilde çok kötü başlayan sezon haftalar içinde kıpırdanmalar başladı. Tam işler rayına oturuyor derken ne yazık ki iptaller geldi. Belki de şunu söylerken çok abartmış olmam. Bu sezon devam etseydi, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir geri dönüş olabilirdi.

''Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istediği sürece burası onun evidir''

Bir kaç kez kamuoyuna da ifade ettiğim gibi, hocamız Fenerbahçe'nin yaşayan efsanesidir. Kalmak istediği müddetçe burası onun evidir. Bu düşüncelerde hiçbir değişiklik olmamıştır. Türkiye Ligi iptal edildi. 24 Mayıs'ta Euroleague'le ilgili kararlar alınacak. Önümüzdeki günlerde tekrar oturup bıraktığımız yerde istişare edeceğiz. Kalmak isterse dediğim gibi burası onun evidir. Obradovic'e ifade ettim, bizde sonsuza kadar kredisi vardır. Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istediği sürece burası onun evidir. Bu konudaki düşüncelerimiz, Obradovic'e ilettik, aynı zamanda sözleşme teklifimizi de birkaç kez sunduk.

''7 haftada korkunç bir düşüş yaşadık''

İyi oynarken, rakipleri domine ederken, liderlik potasındayken, bahis siteleri tarafından şampiyonluğun en kuvvetli adayı olarak gösterilirken de takım oyuncuları, yönetim, teknik direktör aynıydı. Liderin birkaç puan gerisindeydik, şampiyonluk havası yakalamıştık. Ama ne olduysa 7 maçta 21 puanın 18'ini kaybettik. Şampiyonluk havası birden bire geçen seneki tabloya büründük. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. 7 haftadaki korkunç düşüş hayatın olağan akışına aykırıydı. Bahis siteleri tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe gösterilirken de bu takım aynıydı, hoca da aynıydı ama 7 haftada korkunç bir düşüş yaşadık. Bu hayatın olağan akışına aykırı! Bunun iki faktörü var. Biri iç faktörler, diğeri dış faktörler.

''Öz güvenimiz kayboldu''

Sol bek eksiğimizi gidermek için takviye yapmak istedik. Bu dönemi transfer yapmaktansa TFF Lisans Kurulu ile boğuşarak geçirdik. Sürecin başladığı günden son güne kadar lisans kurulunun birbiriyle çelişen kararları attığımız her türlü finansal adımları boşa çıkardı. Konsantrasyon eksikliği, futbolcuların psikolojik düşüşlerine ve şampiyonluk inançlarının zedelenmesine mani olamadık. Arka arkaya gelen puan kayıpları da olumsuz hava yarattı. Öz güvenimiz kayboldu.