YEREL

Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un gözaltına alınmasının ardından belediye binası önüne gelip açıklama yapmak isteyen HPD Milletvekili Dilan Daşdemir'e izin vermeyen emniyet müdürü Göllüce, "Bana propaganda yapma, katledilen vatandaşları savun sen" diyerek tepki gösterdi.

Iğdır Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş'un gözaltına alınmasından sonra HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve İl Başkanı Haydar Mızrak ile bir grup partili, belediye binası önünde açıklama yapmak istedi.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, HDP'li Taşdemir'i uyararak, açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Göllüce, polislere, belediye binası önünde toplanan grubun dağıtılması talimatını verdi. Bunun üzerine çevik kuvvet ve bölgede bulunan polis ekipleri, grubu dağıtmak isteyince arbede yaşandı. Polis ekipleri, kısa sürede HDP'li grubu dağıtarak, belediye önünden uzaklaştırdı.

Polisin müdahalesini cep telefonu kamerasıyla çekmeye çalışan Taşdemir'i uyaran Göllüce, propaganda yapmaması uyarısında bulundu. Emniyet Müdürü Göllüce, "Bana propaganda yapma, karnım tok bunlara benim. Van'da Özalp'te 2 masum vatandaşım katledilmişti, onun işini savun sen" dedi

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'den Davutoğlu ve Babacan'a seçim desteği her türlü yardımda bulunuruz
Rüya proje Filyos limanı yıl sonu hizmete giriyor! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi
Fikri Işık'tan Rusya açıklaması! İlişkimiz taktiksel
Çin'den Fransa'ya tehdit gibi çıkış! Bir an önce iptal et
Borsa İstanbul duyurdu! 5 Haziran'da başlıyor
Mahkeme Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil’in savunmasını alacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! 3 ayrı kişi ile görüşüyoruz
Yasağı dinlemedi denize girip arkadaşına canlı yayın yaptı
İncil dersinde bebek ve çocuk pornosu izlettiler! Yeni bir Zoom skandalı daha
Rusya’da karantinada sıra dışı nikah
Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti canlı canlı mı gömüldü
18 Mayıs yarım gün mü pazartesi öğleden sonra tatil mi oldu?
Sigara Haram mı? Cübbeli Ahmet Hoca cevap verdi bakın ne söyledi
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık 19 Mayıs şiir derlemesi güncel 2019