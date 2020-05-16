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Nihat Özdemir yeni tarih verdi! Liglerin başlaması ertelenecek mi?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ''Süper Lig'in başlangıcı için 12 Haziran dedik ama şimdilik 12 Haziran. Bu tarih değişebilir, elimizde 10 alternatif plan daha var; ligler Temmuz ortasında da başlayabilir.'' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programının konuğu oldu. TFF Başkanı Özdemir, Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen ve haziranda başlama kararı alınan ligleri, virüsün ekonomideki ve futboldaki yansımalarıyla ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

''Ligler Temmuz ortasında da başlayabilir''

Nihat Özdemir, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı; "Ligleri başlatma kararı, kendi başımıza aldığımız bir karar değil. UEFA ile danışarak her zaman kararlar alıyoruz. Biz UEFA'nın bir parçasıyız. Yaptığım her açıklamada şunu söylüyorum; Süper Lig'in başlangıcı için 12 Haziran dedik ama şimdilik 12 Haziran! Bu tarih değişebilir, elimizde 10 alternatif plan daha var. Alternatiflerimize göre lige Temmuz ortası da başlayabiliriz ve 13-14 Ağustos'ta bitirebiliriz.

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