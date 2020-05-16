Beşiktaş'ta trafik denetiminde takılan gencin polisle ilginç diyaloğu
İSTANBUL Beşiktaş'da trafik denetiminde ilginç anlar kameraya yansıdı. Martı diye adlandırılan scooter araç ile işe giden genç, polis memurunun nedeni sorması üzerine, 'ulaşım aracı bulamadım o yüzden martı kiralayarak gidiyorum' dedi.
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde polis ekipleri Beşiktaş'ta denetim yaptı. Sürücülerin izin belgelerini ve ehliyetlerini kontrol eden polis ekipleri, trafikte "martı" ile seyreden genci de durdurdu.
'Ulaşım aracı bulamadım o yüzden martı kiralayarak gidiyorum'
Kontrolleri yapılan genç, "Ulaşım aracı bulamadım, o yüzden martı kiralayarak gidiyorum" dedi. Korona virüs ile mücadele kapsamında 15 ilde 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama nedeniyle trafik ve asayiş ekipleri, Beşiktaş Meydan'da denetim gerçekleştirdi.