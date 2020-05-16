Abdurrahman Uzun'dan Van'daki saldırıya sert tepki: Teröristler kadar suçlusunuz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca terör örgütü PKK uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Hain saldırıda belediye çalışanı Yıldırım Demir (64) ve Kinyaz Karalıoğlu hayatını kaybetti.

Alçak saldırıya kimi siyasetçiler, akademisyenler ve gazeteciler görmezden geldi, terör saldırısı diyemedi.

Bu duruma isyan eden Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun, Instagram hesabından yayınladığı videoyla sert tepki gösterdi.

"Bu memleketin hainleri de terörist kelimesini ağzına alamayan, kahpe PKK diyemeyen terör sevicileridir"

Olayı terör saldırısı olarak görmeyenlere sert çıkan Uzun, Uzun, "Bu toprakların ortak düşmanı terördür. Bu memleketin hainleri de terörist kelimesini ağzına alamayan, kahpe PKK diyemeyen terör sevicileridir." dedi.

HDP'ye destek çıkanlara yüklenen Uzun, "yardım götüren şehitlerin vebali bir ömür boyu yakalarına yapışsın" diye konuştu.