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Adana'da rekor sıcakta yolda yumurta pişirdiler

ADANA'da, mayıs ayı sıcaklığının 1945 yılından bu yana ilk kez gölgede 41 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar deney yapmak için asfalta yumurta kırdı. Yumurtanın 20 dakikada piştiğini söyleyen vatandaşlar, "Bu havada insan dayanamaz" dedi.

Geçen hafta hava sıcaklığı normalin altında hissedilen Adana'da, hafta sonundan itibaren sıcaklıklar artarak etkisini gösterecek. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte en son 1945 yılı mayıs ayında sıcaklığın 41 dereceye ulaştığı kaydedildi.

Hafta sonundan itibaren son 75 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı kentte vatandaşlar yolda yumurta kırdı. Fayans üzerinde 20 dakikada pişen yumurta, deney yapanları şaşkına çevirdi. Yıllardır mayıs ayında ilk kez böyle bir sıcakla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, "Bu havada insan dayanamaz. Görüyorsunuz yumurta bile yenecek kıvama geldi" dedi.

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