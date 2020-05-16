Korona Günlerinde Hayat nasıl geçiyor? Optimar Araştırma Şirketi sonuçlarına bakın

Optimar Araştırma şirketi Turkiyenin Nabzi, Koronavirus Ozel Araştırması ile Korona Günlerinde Hayat nasıl geçiyor bunun cevabını aradı.

Telefonda görüşülerek gerçekleştirilen araştırma, Covid-19’un ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğunu düşünenlerin oranının yüzde 87.4 olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre Covid-19’un Türkiye’de seyrinden endişelenenlerin oranı yüzde 66.2, endişelenmeyenlerin oranı da yüzde 29.9. Yaklaşık yüzde 3’ünse konuya ilişkin fikri yok. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 94’ü salgına karşı tedbir aldığını söylüyor.

‘Yüzde 86 hafta sonu dışarı çıkış yasağını destekliyor’

Türkiye’de coronavirüsün saptanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirleri yeterli bulanların oranı yüzde 48.8, yeterli bulmayanların oranı yüzde 38.3, ‘bilmiyorum’ şıkkını işaretleyenlerin oranı ise yüzde 13. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağını destekleyenlerin oranı yüzde 86, desteklemeyenlerin oranı yüzde 10.6. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta içi de devam etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 66.9’ken, sokağa çıkma yasaklarının hafta içi devam etmemesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 27.4.

‘Şehirler arası seyahat kısıtlaması yüzde 82 tarafından destekleniyor’

Şehirlerarası seyahatin kısıtlanmasını destekleyenlerin oranı yüzde 82.3, desteklemeyenlerin oranı yüzde 12.6, fikri olmayanların oranı ise yüzde 5.1. Herhangi bir yakınına koronavirüs teşhisi konulanların oranı yüzde 11, konulmayanların oranı yüzde 86.5, cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 2.5.

Yine aynı araştırmaya göre, evden dışarı çıkmayanların oranı yüzde 43.2, günlük ihtiyaçlar için çıkanların oranı yüzde 39.1, işe gitmek için çıkanların oranı yüzde 20.7, hava almak için dışarı çıkanların oranı yüzde 9.4.