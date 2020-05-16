MEDYA

Bakan Koca’dan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nu paylaştığı bir video ile andı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nu andı. Bakan Koca paylaşımında, “Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu. 1952, Rize doğumlu. Okuduğu İstanbul Tıp Fakültesi’nde 1998’de profesör oldu. İç hastalıkları alanında bir ekoldü. Onun için hekimlik insan sevgisinin tezahürüydü. Hayatını salgınla mücadele ederken aldığı virüsle kaybetti. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı
AB'den Türkiye'ye bir kez daha 'sondajı bitirin' çağrısı yapıldı
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri
'Ankara Kuşu'na FETÖ davası!
İtalya'da koronavirüsten (COVID-19) can kaybı 31 bin 763'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı! 16 Mayıs koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğu Afrika ülkesi Eritre’de koronavirüs vakası kalmadı!
Uşak'ta çok fazla berberin koronavirüs testi pozitif çıktı
Murat Övüç şöhret olmadan önce bakın nerede oturuyormuş eski evi basına sızdı
İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında eşi tarafından bıçaklandı
Korona Günlerinde Hayat nasıl geçiyor? Optimar Araştırma Şirketi sonuçlarına bakın
İncil dersinde bebek ve çocuk pornosu izlettiler! Yeni bir Zoom skandalı daha
Hindistan’da bir adam leopar saldırısından son anda kurtuldu
18 Mayıs yarım gün mü pazartesi öğleden sonra tatil mi oldu?