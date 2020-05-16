İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında eşi tarafından bıçaklandı

İstanbul Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bir kişi sokak ortasında tartıştığı eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan kadın çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi ile 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı

Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi Talk Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Deniz B. ve eşi Öznur B. arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü sokak üzerinde tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından elinde bulunan bıçak ile eşini kovalayan gözü dönmüş adam, bir süre sonra yakaladığı eşine dehşeti yaşattı. Çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Öznur B. ağır yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yapmak istese de Deniz B. bıçak sallayarak eşine yardım edilmesine izin vermedi.