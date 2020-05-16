Doğu Afrika ülkesi Eritre’de koronavirüs vakası kalmadı!

Doğu Afrika ülkesi Eritre’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kalmadığı bildirildi. Hindistan ise yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısında 85 bin 940’a ulaşarak, salgının ilk çıktığı ülke olan Çin’i geride bıraktı. Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 310 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar görülen 39 vakadan sonuncusunun da iyileştiği ve taburcu edildiği belirtildi.

Koronavirüsten ölen olmadı

Halkın rehavete kapılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, mevcut önlemler ve uyarılara uyulması istendi.

Ertire, Moritanya ve Morityus’un ardından Afrika’da Kovid-19 hastalarının tamamen iyileştiğini açıklayan 3. ülke oldu.

Moritanya, 19 Nisan'da koronavirüs vakası kalmadığını açıklayan ilk ülke olmuş ancak daha sonra yeni vakalar yaşanmıştı.

En fazla vakanın Güney Afrika'da görüldüğü kıtada, Lesotho, Seyşeller, Namibya, Eritre, Mozambik, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar ve Ruanda'da henüz virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Hindistan Çin'i geride bıraktı

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, son 24 saatte ülkede 103 can kaybı yaşandı, 3 bin 970 yeni vaka tespit edildi.

Toplam ölü sayısı 2 bin 752, vaka sayısı ise 85 bin 940’a ulaşan Hindistan, Covid-19’un ilk ortaya çıktığı Çin’i vaka sayısı bakımından geride bıraktı.

Hindistan, yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısında 85 bin 940’a ulaşarak, salgının ilk çıktığı ülke olan Çin’i geride bıraktı.