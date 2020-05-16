POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı. İftar öncesi Tabur komutanlarına ve askerlere seslenen Erdoğan, “Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Şuan da tam böyle terörle mücadelenin en uç noktasındasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah. Sizin ortaya koyduğunuz duruşu, ortaya koyduğunuz mücadele Allah’a hamd olsun bizlere çok farklı bir noktaya getirdi. Terörle mücadelede sizin bu duruşunuz inanıyorum ki teröre karşı verilen mücadelede teröristleri tamamen yıldırdığı gibi onları yokluğa mahkum ettiği gibi özelliklede milletimizin size olan bağlılığını size olan sevgisini de devamlı artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

askerlerin korona virüs zamanında hem verdikleri destekten dolayı, hem de teröre karşı verilen mücadele konusunda askerleri kutladı

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