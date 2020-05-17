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Kim Milyoner Olmak İster'e görme engelli Mustafa Keskin damga vurdu!

ATV Ekranlarında Kenen İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında görme engelli yarışmacı Mustafa Keskin damga vurdu.

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yeni bölümde görme engelli yarışmacı Mustafa Keskin damga vurdu. 125 Bin TL soruya kadar gelen Mustafa Keskin ve köpeği Tabs sosyal medya platformu Twitter'da TT oldu. Peki Mustafa Keskin Kimidir? Yarışmadan ne kadar kazandı? 

Sevilen yarışma programı Milyoner'de yayınlanan son bölümde görme engelli Mustafa Keskin rüzgarı esti.

28 yaşında İstanbul'da yaşayan ve avukatlık yapan Mustafa Keskin Eskişehirli olup 11 yaşından itibaren görme engelli. 

Köpeği Tabs ile yarışmaya katılan Mustafa bey 125 BİN TL soruya kadar geldi ve sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Mustafa Keskin'in çekildiği 125 bin TL değerinde soru: Danimarka'da 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin üzerine tarçın dökülürken, 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin üzerine ne dökülür?

A) Karabiber
B) Elma Kabuğu
C)Tuz
D) Balık Yağı

Cevap; A Şıkkı Karabiber

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