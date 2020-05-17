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Melih Gökçek'ten Fatih Portakal bombası

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi hakkında yolsuzluk iddialarında bulunan Fatih Portakal'a meydan okuyarak her şeyi belgeleriyle ıspat edebileceğini ifade etti.

Hadi Özışık youtube kanalında ağırladığı Melih Gökçek'e herkesin merak ettiği çok sayıda soruyu yöneltti. Fatih Portakal'ın kendisi hakkında dile getirdiği fazla harcama eleştirilerine de cevap veren Gökçek, istendiği takdirde her iddiaya belgeleriyle cevap verebileceğinin altını çizdi.

Fatih Portakal benle yayına çıkamaz
Fatih Portakal'ın kendisine yönelik zaman zaman yapmış olduğu suçlamalar hakkında konuşan Gökçek, istenildiği takdirde her platformda Fatih Portakal'ın kendisine sorduğu bütün sorulara cevap vereceğini ifade ederken, ancak Portakal'ın kendisiyle yayına çıkmaya cesaret edemeyeceğini de sözlerine ekledi. Fatih Portakal'ın yüzyüze değil arkadan vurup kaçma şeklinde konuştuğunu aktaran Gökçek, kendisiyle bir tartışmaya girebilmesi için daha çok fırın ekmek yemesi gerektiğini söyledi.

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