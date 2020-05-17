POLİTİKA

Melih Gökçek'ten Bülent Arınç açıklaması

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bülent Arınç'ın koronavirüs salgını sonrası camilerde okunan dua ve Salâvat-ı Şerifelerden rahatsız olmasını Hadi Özışık youtube kanalında yorumladı.

Hadi Özışık youtube kanalında ağırladığı Melih Gökçek'e herkesin merak ettiği çok sayıda soruyu yöneltti. Fatih Portakal'ın kendisi hakkında dile getirdiği fazla harcama eleştirilerine de cevap veren Gökçek, istendiği takdirde her iddiaya belgeleriyle cevap verebileceğinin altını çizdi.

'İmanı olan adam selalara karşı çıkmaz'

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç koronavirüs salgını sonrası camilerde okunan dua ve Salâvat-ı Şerifelerden rahatsız olduğunu açıklamıştı. Hadi Özışık, Melih Gökçek'e bu konuda ne düşündüğünü ve Arınç'a hak verip vermediğini de sordu. Gökçek bu konuda; ''Benim kanaatime göre imanı olan bir adamın buna karşı çıkması mümkün değil. Elhamdülillah ben Müslümanım. Kimseden çekincem yok ama her koyun kendi bacağından asılır. Ben kendimden sorumluyum selalardan da gurur duyuyorum'' diyerek Bülent Arınç'a bu konuda cevap bile vermek istemediğini kaydetti.

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