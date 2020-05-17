Melih Gökçek: Mansur Yavaş davasını sattı

Hadi Özışık'ın youtube kanalındaki programa katılan ve çok sayıda kullanıcının da canlı olarak takip ettiği yayında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hadi Özışık'ın milliyetçi kimliğine vurgu yaptığı Mansur Yavaş'ı eleştiren Gökçek, Yavaş'ın CHP'li bir belediye başkanı olduğunu hatırlatarak milliyetçi olduğuna katılmadığını, milliyetçi olan adamın CHP'den seçime girmeyeceğini ifade etti.

Mansur Yavaş davasını sattı

Mansur Yavaş'ın iddiasının aksine kendi davasını sattığını belirten Gökçek, davasını satmayan kişinin başka bir partiyle ilişki kurmadığı için kendisi olduğuna dikkat çekti. 'Seçilmek için insan davasını satar mı' eleştirisinde bulunan Melih Gökçek, o zaman git komünist partiden gir diyerek Mansur Yavaş'a yüklendi.