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Kozan'da termometreler 43,5 dereceyi gösterdi! Kendilerini soğuk suya attılar

ADANA'nın Kozan ilçesinde termometreler 43,5 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaktan bunalan oruçlu vatandaşlar, Dağılcak Tabiat Parkı yolundaki buz gibi akan suda serinlemeye çalıştı.

Adana'da iki gündür etkili olan sıcak hava oruçlu vatandaşları soğuk su ve serin yer aramasına neden oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede termometreler 43,5 dereceyi gösterdi.

İki gündür etkili olan sıcaklar da mesire ve park alanları korona virüs (Covid-19) nedeniyle kapalı olduğu için sıcaktan bunalan oruçlu vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat ederek doğada kısa süreli de olsa serinleyip dinlendi.

Dağılcak Tabiat Parkı yolunda bulunan ağaçlık ve soğuk suyun bulunduğu alanda oruçlu vatandaşlar sıcaklara dayanamayınca kendilerini buz gibi doğal kaynak suyunun içine attı.

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