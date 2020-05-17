GÜNCEL

İsmail Küçükkaya T3 vakfıyla protokolü sonlandıran İmamoğlu'na eleştirdi

FOX TV sunucusu Küçükkaya, T3 Vakfı ve İBB arasındaki protokolün tek taraflı feshedilmesi konusunda, Selçuk Bayraktar'ı haklı bularak, muhalefeti iyiye iyi demeye çağırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na (T3 Vakfı) bağış ve tahsis yapıldığını iddia etmişti.

Bunun üzerine, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da, iddiaları yalanlamış, İBB'yi konu hakkında açıklama yapmaya, yalana ortaklık etmemeye davet etmişti.

Bayraktar'ın bu çağrılarına İBB'den yanıt gelmeyince de vakıf, belediye ile olan protokolü tek taraflı olarak feshetmişti. İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nu eleştirdi.

Vatan için önemli işler yaptığını gördüm

Küçükkaya, haberi anons ettikten sonra, " Burada muhalefete yine içimden gelen bir çağrıda bulunmak istiyorum. Burada yanlış yapıyorsunuz. Açık söyleyeyim. Meselenin ne kadar farkındasınız. Olayın, Bayraktar'ın yaptığının.. Şunun damadı bunun.. Oraları geçelim. Yaptığı işe bakın kişinin. Buradan Muhalefete ve muhalefetin belediye başkanlarına yine içtenlikle şunu söylemek istiyorum; Belli kalıplarla, klişelerle, ezberlerle iş yapmamalıyız. Kişinin ne yaptığına bakmanız gerekiyor. Bayraktar gerçekten büyük işler yapıyor. Ben vatan için önemli işler yaptığını gördüm." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tükiye'den sağlık turizmi atağı! 31 ülkeye açılıyoruz
Hayrettin Karaman fetvayı verdi! Kripto para caiz mi, bitcoin miras kalır mı?
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de! Hepsi birleşebilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Kutlama değil hazırlık zamanı
Yazlıkçılar Kuşadası'na akın etti! 5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı
Nevşin Mengü, hakkındaki o paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kütahya'da oğlunun ölümüne neden olan adamı öldürdü! Saniye saniye kaydedildi
Akit TV'deki rezaletin mimarı Prof. Dr. Kutluk Özgüven'in görevine son verildi
Dilan Polat kimdir? Dilan Polat annesi ve babası itirafları olay oldu
Melih Gökçek: Mansur Yavaş davasını sattı
Melih Gökçek'ten Fatih Portakal bombası
Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün 4 gün oldu mu?
Melih Gökçek'ten Bülent Arınç açıklaması
THY tarihi uçuş bileti alma nasıl olur? 19 Mayıs uçak bileti alma ekranı