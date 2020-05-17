Kütahya'da oğlunun ölümüne neden olan adamı öldürdü! Saniye saniye kaydedildi

Kütahya'da bir babanın akıl almaz intikam cinayeti yaşandı. Mustafa Ilgın (45), 4 yıl önce trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın’ın ölümüne neden olan evli ve 2 çocuk babası olan Hakan İşgüzar’ı (42) trafikte sıkıştırıp aracına çarptıktan sonra sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ederek kaçtı.

Hakan İşgüzar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Mustafa Ilgın ise polis ekiplerince yakalandı. Cinayeti itiraf eden Ilgın, "Oğlumun ölümüne neden oldu, 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başlamıştım. Yeniden karşılaşınca, aldığım ruhsatsız tabancayla vurdum" dedi. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.