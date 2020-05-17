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Fatih Terim 20 yıl önceki Fatih Terim'e mektup yazdı UEFA zaferinin 20. yıl dönümü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA zaferinin 20. yıl dönümünde, 20 yıl önceki kendisine dikkat çeken bir mektup yazdı.

Ünlü teknik adamın yazdığı mektup sırada çekilen ve seslendirdiği videosu da sosyal medya hesabından paylaşıldı.


İşte 20 yıl önceki Fatih Terim'e yazdığı mektup:

Sevgili Fatih, akşam saatlerinde hayallerinin takımı, vazgeçilmezlerinden biri olan Galatasaray'ın başında, bugüne kadar Türkiye futbol tarihindeki en büyük maça çıkacaksın. Rakibiniz Arsenal, İngiltere'nin en kuvvetli takımlarından biri ve açık konuşalım, dünyadaki birçok kişiye göre bu akşamın favorisi Arsenal. Size pek şans tanınmıyor. Bu mektubu sana, 66 yaşında, futbolun içinde kendisine 20 yıl daha tecrübe katmış ve birçok başarıda payı olan bir futbol insanı olarak yazıyorum fakat senin aklında tabii ki akşamki maçın sonucu var.

Biliyorum. O kadar merak ediyorsun, o kadar heyecanlısın ki, saat gece yarısını geçmiş olsa dahi, birazdan yerinden kalkıp yardımcılarınla beraber muhtemel tüm senaryoları bir kaç kez daha konuşacak ve uyuyamayacaksın. Sana bir sır vereyim, oyuncuların da uyumuyor. Şu an, 10-12 kişi bir arada, onlar da aynı senin gibi biliyorlar ki, akşam sahada ne olursa olsun, inancını kaybetmeyen bir takım olacak.

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