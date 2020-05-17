İstanbul'da feci olay! 6 kattan yanarak düşen kadın can verdi

Korkunç olay Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 39 yaşındaki Mehtap G. isimli bir kadın sitede bulunan apartmanın 6. katından aşağı düştü.

Görgü tanıkları tarafından düşerken alevler içinde olduğu iddia edilen kadın, apartman girişinde bulunan yeşil alana düşerek hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerde olay yerinde yaşamını yitiren talihsiz kadının vücudunda yanık izleri olduğu tespit edildi. Olay anında evde eşi ve 2 çocuğu da bulunan 39 yaşındaki kadının yakılarak camdan mı atıldığı yoksa intihar mı ettiği konusunda polis ekipler geniş kapsamlı çalışma başlattı.