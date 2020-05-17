DÜNYA

Sağlık çalışanlarından Belçika Başbakanı Wilmes'e şok protesto!

Sağlık çalışanları, Belçika Başbakanı Wilmes'i hastane ziyareti sırasında sırtlarını dönerek protesto etti. Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan Saint-Pierre hastanesine giriş yaparken hastanenin sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

Wilmes'in girişi sırasında hastanenin hemşire ve doktorları sırtlarını döndü.
Sağlık çalışanları, protestoyu Wilmes'in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilere tepki göstermek için düzenlediklerini belirtti.

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Sağlıkçılar Belçika Başbakanı Sophie Wilmes'e sırtlarını döndü
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