Sağlık çalışanlarından Belçika Başbakanı Wilmes'e şok protesto!

Wilmes'in girişi sırasında hastanenin hemşire ve doktorları sırtlarını döndü.

Sağlık çalışanları, protestoyu Wilmes'in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilere tepki göstermek için düzenlediklerini belirtti.