GÜNCEL

İstanbul'da İmamoğlu ile Yerlikaya'nın Haliç paylaşımları çok ilginç

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Haliç'in dibinde hala 400 bin ton çamur var, temizliğe başlıyoruz" dedi. İstanbul Valisi Yerlikaya, Haliç'in güzelliğini anlatan video klip paylaştı...

İSTANBUL'un iki tepe yöneticisi peş peşe yaptıkları Haliç paylaşımlarıyla dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün "Haliç'in dibinde hala 400 bin ton çamur olduğunu tespit ettik, temizliğe başlıyoruz" derken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün Twitter hesabından Haliç'in güzelliğini Melihat Gülses'in sesiyle anlattı. 

Vali Yerlikaya'dan Haliç paylaşımı...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul’un koynunda lâledan gibisin, Selvilerin gölgesinde mahzun gibisin... Melihat Gülses’in güzel yorumuyla... #Haliç" mesajıyla, İmamoğlu'nun dünkü Haliç açıklamasını hatırlattı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı! RedHack soruşturmasında da gözaltına alınmıştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Çok önemli hazırlıklarımız var
Çin 50 milyar 900 milyon maske ihraç etti
Fatih Portakal'dan RTÜK Başkanı Şahin'e çağrı: Anahaberime keşke konuk olsa
Avrupa'da 230 çocuğu öldürdü! Covid-19 bağlantılı yeni salgınla ilgili korkunç iddia
İstanbul'da İmamoğlu ile Yerlikaya'nın Haliç paylaşımları çok ilginç
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Helikopter pilotunun Mehmetçiği tek tekerle tahliyesi nefes kesti!
İstanbul Valisi Yerlikaya dün yapılan denetimlerin verilerini açıkladı
Yarın tatil mi 18 Mayıs pazartesi mesai var mı 2020?
Sağlık çalışanlarından Belçika Başbakanı Wilmes'e şok protesto!
Fatih Terim 20 yıl önceki Fatih Terim'e mektup yazdı UEFA zaferinin 20. yıl dönümü
ATV Kim Milyoner Olmak İster'e görme engelli Mustafa Keskin geceye damga vurdu!
Mahsur kalan Rus gelinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
THY tarihi uçuş bileti alma 19 Mayıs Samsun bileti nasıl alınır?