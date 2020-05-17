İstanbul'da İmamoğlu ile Yerlikaya'nın Haliç paylaşımları çok ilginç

İSTANBUL'un iki tepe yöneticisi peş peşe yaptıkları Haliç paylaşımlarıyla dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün "Haliç'in dibinde hala 400 bin ton çamur olduğunu tespit ettik, temizliğe başlıyoruz" derken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün Twitter hesabından Haliç'in güzelliğini Melihat Gülses'in sesiyle anlattı.

Vali Yerlikaya'dan Haliç paylaşımı...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul’un koynunda lâledan gibisin, Selvilerin gölgesinde mahzun gibisin... Melihat Gülses’in güzel yorumuyla... #Haliç" mesajıyla, İmamoğlu'nun dünkü Haliç açıklamasını hatırlattı.