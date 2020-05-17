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Helikopter pilotunun Mehmetçiği tek tekerle tahliyesi nefes kesti!

TUNCELİ'de operasyondan dönen askerleri tahliye etmek için helikopteri tek teker üzerinde bir tepeye indiren kahraman pilotun manevrası ve Mehmetçiğin helikoptere binmedeki ustalığı adeta nefes kesti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, bir süre önce kentin Ahpanos Vadisi'nde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlattı.

Arazide arama tarama, keşif, gözetleme yapan timler, operasyonunu tamamlayarak geri dönüş için uygun bir tahliye ortamı aradı.

Sarp ve dağlık olan bölgede hakim bir tepeye yürüyerek çıkan timler, tahliye için hazır olduklarını ve konumlarını komutanlığa bildirdi.İl Jandarma Komutanlığı pistinden Skorsky helikopterlerle havalanan pilotlar, kısa sürede bölgeye ulaşarak iniş için uygun yer aradı.

Bölgede uygun yer bulamayan pilot, helikopteri tek teker üzerinde timlerin bulunduğu kayalık bölgeye indirerek bir dakika gibi kısa bir sürede birinci timi alarak havalandı.

Bu timi tahliye ettikten sonra aynı bölgeye ikinci defa gelen pilot, yine helikopterini aynı pozisyonda ve tek teker üzerinde sarp kayalığın zirvesine indirerek bölgede kalan diğer timleri alarak İl Jandarma Komutanlığına güvenli şekilde ulaştırdı.

Sosyal medyada büyük beğeni topladı

Operasyondan dönen Mehmetçiğin tahliyesi sırasında pilotun zorlu arazide helikopteri kullanmadaki beceresi ile askerlerin helikopter pervanesi ve sarp araziye rağmen rahatlıkla helikoptere binmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

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