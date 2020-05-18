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Adana'da TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

ADANA'da buğday yüklü TIR'ın arkadan çarptıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklediği otomobilden yola savrulan anne öldü, eşi ve 3 çocuğu ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkiinde meydana geldi. Ali Y. yönetimindeki 46 D 7446 plakalı buğday yüklü TIR, yolun sağında ilerleyen Ahmet Turus (39) yönetimindeki 06 EAT 60 plakalı otomobile arkadan çarptı.

TIR'ın altına alıp, yaklaşık 100 metre sürüklediği otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak dururken, TIR ise kaza yerinden 500 metre uzaklıkta durabildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkartılan sürücü Ahmet Turus ile kızları Kader (6), Ceylan (3) ve Reyhan (1), ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otomobilden fırlayarak yol kenarındaki çalılıklara savrulan anne Gamra Turus'un (39) ise öldüğü belirlendi. Kaza yerinde savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Gamra Turus'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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