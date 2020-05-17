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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kanlı hesaplaşma

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi, tüfekle ağır yaralandı. Tartıştığı kişiyi vuran şahıs, elinden tüfeği bırakmadı ve o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen olayda; çıkış nedeni henüz bilinmeyen kavgada bir kişi, tüfekle ağır yaralandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 16 Mayıs Cumartesi günü yaşanan sokak ortasındaki hesaplaşmada, elinde tüfek bulunan E.T adlı kişi, etrafa hakaretler ederken O.A'ı yaraladı.

Evinin önünde yere yığılan şahsa ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken; yaralı şahıs, Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Korku dolu anların yaşandığı olayın görüntüler, sokağı gören bir çevre sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavganın çıkış nedeni henüz bilinmeyen olayla ilgili polisin tahkikatı sürüyor.

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