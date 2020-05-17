Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kanlı hesaplaşma

ABD'de koronavirüsten ölüm sayısı 90 bin 142'ye yükseldi.

Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı! RedHack soruşturmasında da gözaltına alınmıştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Çok önemli hazırlıklarımız var

Çin 50 milyar 900 milyon maske ihraç etti