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Hande Ataizi'nin Kenan İmirzalıoğlu sözleri olay oldu

Hande Ataizi'nin bir ay önce Kenan İmirzalıoğlu için söylediği "Onu yetenekli bulmuyorum. Sokaktan bir adamı al daha iyi oynar" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Hande Ataizi, yaklaşık bir ay önce Ertem Şener'in YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Sorgu Odası programı konuk oldu. Ataizi'nin Kenan İmirzalıoğlu'nu beğenmediğini söylediği sözler ise sebebi bilinmeyen bir şekilde konuşulmaya başlandı.

"Kenan'ı yetenekli bulmuyorum"

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Hande Ataizi, Ertem Şener'in sorularına tüm açık sözlülüğüyle cevap verdi. Ataizi "Keşke şununla aynı dizide/filmde oynasam dediğin oldu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğeniyorum. Çok iyi bir oyuncu, onunla bir projede yer almak isterim. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Organize İşler'de mükemmel oynamıştı. Kenan İmirzalıoğlu'yu ise yetenekli bulmuyorum ve beğenmiyorum. Sokaktan geçen bir adamı al, daha doğal ve daha iyi oynar."

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