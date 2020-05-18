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Gaziosmanpaşa'da iki grup arasındaki meydan kavgası kamerada

GAZİOSMANPAŞA'da cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 19.50'de Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. İftara kısa bir süre kala iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga, cadde üzerinde bulunan binadaki kişi tarafından yukarıdan görüntülendi. Görüntülere yansıyan cadde üzerindeki kavgada çok sayıda kişi birbirine girdi. Kavgada iki kişinin bir kişiyi bir süre yerde sürükleyip fırlattıkları görüldü. Polis otosunun sirenleri çalarak olay yerine gelmesiyle kavga eden taraflar kaçışarak evlerine girdi.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

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