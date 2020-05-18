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Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe saydılar bakın ne yaptılar

BAĞCILAR’da bir grup genç sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak uzun eşek oynadı. Gece saatlerinde bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde bir araya gelen gençlerin maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü.

Olay, gece saatlerinde Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okulun kapısının önünde bir araya gelen gençler uzun eşek oyunu oynadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği günlerde cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüde vatandaşların kurallara riayet göstermediği görüldü.

Sosyal mesafe ve maske kullanımı unutuldu

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde yaklaşık 10 gencin bir araya gelerek sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını hiçe saydığı ve uzun eşek oynadığı görüldü.

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