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Acun Ilıcalı Ersin Korkut'un acısını reyting malzemesi yapmadı!

Acun Ilıcalı'nın Ersin Korkut'un acısını reyting malzemesi yapmaması herkesin takdirini kazandı. Acun Ilıcalı bu konuya dair sorulara yanıt verdi.

Survivor'da yarışan ve sakatlık sebebiyle elenen Ersin Korkut'un köpeği Mess'in ölümü herkesi üzmüştü. Ilıcalı bu haberi yayın sırasında vermemiş ve Ersin'in haberi aldığı anları da daha sonra yayınlamamıştı. Acun Ilıcalı'nın Ersin Korkut'un acısını reyting malzemesi yapmaması gündem olmuştu. Ilıcalı Ahmet Ercanlar'ın canlı yayınına katılarak bu duruma dair fikirlerini açıkladı. Ilıcalı'nın açıklaması şöyle:

"Seyircilerimizi bizi yıllardır takip ediyor zaten. Reyting matematiği için değerleri hiçe saymam. Ben hayatım boyunca insanları üzmemeye çalışan biriyim. Buradaki konu şu: Ben reyting mekanizmasından yayına çıkmadım. Ben yayına kendim olarak yayına çıktıktan sonra reytinge ulaştım. Ben insanlara kendi samimiyetimi kabul ettirdim ve evlere girebildim. O iletişimi kurabildim.

Reyting bundan sonra geliyor. İnsanlar sana inanıyor ve izliyorlar. Biz önce kendimizi inandıralım, bize güvensin reyting matematiği var.

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