DÜNYA

Ukrayna'da şok görüntüler! Gece kulüpleri açıldı, akın ettiler

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından, bazı gece kulüpleri de kapılarını açtı. Eğlence mekanlarına giden vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması, tepkiye neden oldu.

Başkent Kiev'de koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından faaliyete başlayan bazı ünlü gece kulüplerinde, salgın tedbirlerinin çoğuna uyulmadığı dikkat çekti. Televizyon kanallarında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dinyeper Nehri'nin kıyısındaki ünlü bir gece kulübünde sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü. Tüm masaların dolu olduğu, yalnızca işletme çalışanlarının tıbbi maske taktıkları, ziyaretçilerin dans pistinde ve masalarda birbirlerine çok yakın mesafede eğlendikleri dikkat çekti.

Normalleşme kuralları

Ukrayna’da koronavirüs kısıtlamalarının hafifletildiği 11 Mayıs tarihinin ardından, kafe ve restoranların yalnızca açık havada ve masalar arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde hizmet vermeleri gerekiyor. Bir masanın başında en fazla 4 kişinin oturmasına izin veriliyor. Faaliyet göstermesine izin verilen işletmeler arasında gece kulüpleri ise bulunmuyor.

Ukrayna'da son durum

Ukrayna’da 17 Mayıs itibarıyla tespit edilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 18 bin 291’e yükselirken, 514 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 5 bin 116 hastanın iyileştiği açıklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Annesinin cesedi başında 'Sen ölemezsin' diyerek gözyaşı döktü
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi için öneri paketi
İbrahim Saraçoğlu Araf Suresi'nden örnek verdi! Yeni bir felaket geliyor
Tümamiral Cihat Yaycı'yı görevinden aldırıp istifa ettiren dosya
Seyahat yasakları kalkıyor! İstanbul'da seyahat yasağının kalkması için 8 hafta beklenecek
Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti! Cihat Yaycı kimdir istifa sebebi bomba
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hande Ataizi'nin Kenan İmirzalıoğlu sözleri olay oldu
Gaziosmanpaşa'da iki grup arasındaki meydan kavgası kamerada
Bugün marketler bakkallar kaça kadar açık ne zaman kapanıyor?
Ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'tan tepki çeken sözler! 'Türkçülük bölücülüktür'
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e sosyal medyadan tepki! Kanaldan özür mesajı
Hatıra bileti alma 19 Mayıs 2020 THY bilet alma nasıl olur?
Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe saydılar bakın ne yaptılar
ÖSYM GİS giriş ekranı 2020 sınav görevli ücretleri 2020 kaç para oldu?