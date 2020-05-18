Ahmet Davutoğlu'nun damarına fena bastılar! Bre utanmazlar bre ahlaksızlar

CHP’nin seçim öncesinde İYİ Parti’ye yaptığı gibi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun partilerine de vekil verebileceği konuşuluyordu. MHP bunun için önlem alma kararı aldı. MHP'nin siyasi partiler ve seçim kanunlarına ilişkin yürüttüğü çalışmada, partiler arasında transferlere süre sınırı konulması planlanıyor. Buna göre, bir milletvekili seçildiği partiden başka bir partiye seçim öncesi geçemeyecek.Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter’da gündeme ilişkin değelendirmelerde bulundu. Davutoğlu milletvekili transferine süre sınırı isteyen MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye ateş püskürdü. İşte Davutoğlu’nun açıklamaları:

Durduk yere ülkenin gündemini darbe tartışmasıyla meşgul ediyorsunuz. Milleti kutuplaştırarak safları sıklaştırmayı öngörüyorsunuz. Milletimizin kaderiyle, huzuruyla oynuyorsunuz. Üç gün daha fazla iktidarda kalabilmek için toplumsal barışı riske atıyorsunuz.

Bre utanmazlar bre ahlaksızlar!

Bu darbe ve erken seçim kutuplaşmasına bir de sosyal medyada "milli, gayrimilli hesaplar" tartışmasını soktunuz. Neymiş, bir milyon mesaj atılacakmış tüm Türkiye ve dünya gücünüzü görecekmiş. Kuzey Kore'den mi öğrendiniz bu yöntemleri?Bu güya muhafazakar, milli hesaplarla utanmaz bir şekilde bu ülkenin kadınlarına, kızlarına dair listeler yapmaya başladılar. Bre utanmazlar, bre ahlaksızlar! Herşey bitti de insanları eşleriyle, çocuklarıyla tehdit etmek mi kaldı? Namuslara mı göz diktiniz?

Bu Mübarek Ramazan günü utanın!

Bu Mübarek Ramazan günü utanın! Sizinle farklı düşüncede olabilir ama bütün kadınlar onurlu bir hayat sürme hakkına sahiptir ve saygıyı hak eder. İktidar kendilerine kahramanlık destanları yazanların ahlaksızlıklarına karşı tavana bakıp ıslık çalıyor. Sürekli hamaset yapmak, sürekli tavır değiştirmek iktidarın özelliği haline geldi. İktidar temsilcilerinin 6-7 yıl önce yaptığı konuşmaları bugün yapsanız adınız haine çıkabilir. Bu konuşmaları bir kitapta toplayıp bassanız o kitap toplatılabilir.