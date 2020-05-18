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Eskişehir'de canlı yayın yaparken kedisini döven İranlı, gözaltına alındı

ESKİŞEHİR’de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yaptığı sırada kedisini döverek fırlatan İran uyruklu Pooya Sedighi (32), hayvanseverlerin ihbarı üzerine evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’nde oturan İran uyruklu Pooya Sedighi, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yaparken evde baktığı kedisini döverek koltuğa fırlattı. Hayvanseverler yayının ardından görüntüleri Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği’ne ulaştırdı. Dernek başkanı Av. Gülçin Yapıcı, İran uyruklu Pooya Sedighi hakkında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan Pooya Sedighi, işlemleri için Odunpazarı Polis Merkezi’ne götürüldü.

‘Kedi atık güvende’

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki gördü. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, kedinin kurtarıldığını ifade ederek, ''Kedimizin bacağında çatlağı varmış. Kedinin tedavisini de yaptırmışlar ve şükür artık güvende. Dernek olarak da şikayette bulunduk. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kişiyi yakaladı ve adli işlemlere başlandı. Gene de başka canların da zarar görmemesi adına lütfen bu kişiye duyarlı karşı olalım. Sahipsiz bir canı daha alıp, şiddete maruz bırakmasın'' dedi.

Canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde İran uyruklu Pooya Sedighi’nin kedisini döverek koltuğun üzerine fırlattığı, daha sonra arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada ise masayı yumrukladığı görülüyor.

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