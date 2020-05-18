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Milyoner'e damga vuran Sabri Sarıoğlu sorusu

Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında soru oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Fenomen yarışmada sorulan Galatasaray'la adı özdeşleşen Sabri Sarıoğlu hakkındaki soru, sosyal medyada çok konuşuldu.

Yarışmacı, ''2004'te Villarreal - Galatasaray arasındaki UEFA Kupası 3. tur rövanş maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır?'' sorusuna cevap verebilmek için joker hakkını kullanmak zorunda kaldı.

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