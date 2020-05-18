DÜNYA

Koronadan ölen 'sahte peygamber' dirilsin diye bakın ne yaptılar

KAMERUN'da kendini sahte peygamber olarak tanıtan bir kişi, koronavirüs nedeniyle ölünce müritleri evinin önünü sarıp sahte peygamberin dirilmesi için ayin yaptı. Polisin müdahalesiyle sempatizanlarından alınan cenaze toprağa verildi.

Ülkenin ulusal televizyonu CRTV'nin haberine göre, Pentakostal Krallık Uluslararası Papazlığı Kilisesini kurarak kendisini "peygamber" ilan eden Afanwi'nin Kovid-19'dan öldüğünün duyulması üzerine sempatizanları Douala kentindeki evinin etrafını sardı.

"Sahte peygamberin" öldüğüne inanmayan ve dirilmesi için ayin yapan sempatizanlarının mukavemeti nedeniyle polis ve tıbbi müdahale ekibi saatlerce eve giremedi.

Gece geç saatlerde polis kalabalığa müdahale ederek papazın evine girmeyi başardı ve cenazesini aldı.

Afanwi'nin naaşı kalabalık polis eskortu eşliğinde Bonaberi semti mezarlığına götürülerek koruyucu ekipman giyen uzmanlarca gömüldü.

Papaz Afanwi'nin, geçen hafta Douala'da çok sayıda Kovid-19 koruma kiti dağıttığı ve virüsü bu esnada kaptığı belirtiliyor.

Franklin Ndifor Afanwi, 2000'li yılların ortalarında Tanrı'dan çağrı aldığını iddia ederek Evanjelik papaz olmuştu. Afanwi, 2010 yılında Pentakostal Krallık Uluslararası Papazlığı Kilisesini kurmuştu.

Kendisine ait televizyon kanalı bulunan Afanwi, Tanrı'nın elçisi olduğu ve yolsuzluğu sonlandıracağı iddiasıyla 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş, yüzde 0,67 oy almıştı.

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