Esra Erol'da Nargüzel'in yalanı DNA sonuçları açıklanınca ortaya çıktı
ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da canlı yayınında DNA sonuçları sonrası Nargüzel'in yalanı ortaya çıktı. Uğurcan ile Emircan, test yaptırınca ortaya çıkan gerçekler herkesin aklını başından aldı.
Esra Erol'un programında akıllara zarar bir hikaye gündeme geldi.
İzleyen herkesin bu kadın 'sosyopat' dediği Nargüzel, ayak üstü uydurduğu yalanlarla kan dondurdu.
2 oğluna 20 yıl boyunca babalarının Ali Celepoğlu olduğunu söyleyen Nargüzel, hem çocuklarına yalan söylemiş hem de bir insanın hayatını karartmış.
Ali Celepoğlu'nun yaptırdığı DNA sonuçları Uğurcan ile Emircan'ın babasının o olmadığını ortaya çıkardı.
Milyonların önünde canlı yayında serinkanlılıkla yalan uyduran Nargüzel, bir kez daha ekrana çıktı.