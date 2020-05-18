Esra Erol'da Nargüzel'in yalanı DNA sonuçları açıklanınca ortaya çıktı

Esra Erol'un programında akıllara zarar bir hikaye gündeme geldi.

İzleyen herkesin bu kadın 'sosyopat' dediği Nargüzel, ayak üstü uydurduğu yalanlarla kan dondurdu.

2 oğluna 20 yıl boyunca babalarının Ali Celepoğlu olduğunu söyleyen Nargüzel, hem çocuklarına yalan söylemiş hem de bir insanın hayatını karartmış.

Ali Celepoğlu'nun yaptırdığı DNA sonuçları Uğurcan ile Emircan'ın babasının o olmadığını ortaya çıkardı.

Milyonların önünde canlı yayında serinkanlılıkla yalan uyduran Nargüzel, bir kez daha ekrana çıktı.