Hukukçu Faik Işık canlı yayında küfür etti

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, Genelkurmay emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifası tartışıldı.

Programın konukların hukukçu Faik Işık, asteğmen olduğu dönemde yaşadıklarını anlatırken, bir komutanın kendisine verdiği her işi yaptıktan sonra "S..... git asteğmenim ya, sana eziyet etmek için aklıma gelen her işi verdim, seni cezalandırmak için ceza çekiyorum" dediğini aktardı.

Faik Işık, sarf ettiği küfür nedeniyle sunucu Didem Arslan tarafından uyarılınca, "Türk milleti olarak bu kelimeyi sık sık kullandığımız için özür diliyorum" dedi.