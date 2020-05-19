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19 Mayıs için hazırlanan klip büyük beğeni topladı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile Aliağa Ortaokulu öğrencilerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladıkları klip, sosyal medyada ilgi çekti.

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, EBA TV üzerinden öğrencilerine eğitim vermeye devam eden Aliağa ilçesindeki Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesinin öğretmenleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle öğrencilerine bir sürpriz hazırladı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni seslendiren idareci ve öğretmenler, kurgu ve montajları kendi imkanlarıyla yaptı. Öte yandan Aliağa Ortaokulu öğrencileri, Gençliği Hitabeyi işaret diline çevirip projeye de yer aldı. Hazırlanan klip, sosyal medyada da beğeni topladı.
Okul Müdürü Leyla Dokuzoğlu, bugüne kadar yapılmamış bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.

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