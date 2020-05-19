DÜNYA

Irak'ta protestocular Suudi televizyon kanalını bastı

Irak'ta protestocular Suudi televizyon kanalını bastıIrak, (DHA)- Irak'ta protestocular Suudi Arabistan merkezli MBC TV kanalını bastı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan göstericiler, Suudi Arabistan merkezli televizyon kanalı MBC TV'nin binasını bastı. Irak medyası, baskının nedeninin MBC TV'de yayınlanan bir belgesel olduğunu duyurdu. Söz konusu belgeselde, 1983 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ABD ve Fransa Büyükelçilik binalarına yapılan saldırılarda, Ebu Mehdi el-Mühendis'in bir 'terörist' gibi gösterildiği belirtildi. Bahsi geçen belgeselin kanalda yayınlanmasının ardından protestocular, tepkilerini kanalın bulunduğu binayı basarak gösterdi.

EL-MÜHENDİS ABD HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Irak doğumlu Iraklı-İranlı rütbeli üst düzey asker olarak bilinen Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de, ABD'nin düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile birlikte hayatını kaybetmişti. Özellikle Kasım Süleymani'nin hava saldırısında öldürülmesi, İran ile ABD arasındaki krizin daha da büyümesiyle sonuçlanmış ve İran'ın 'misilleme' olarak Irak'ta bulunan ABD üslerini bombalamasına neden olmuştu.

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