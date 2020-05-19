Doğu Perinçek ile Aytuğ Atıcı arasında ekranda Cihat Yaycı kavgası

CHP 26. Dönem CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifası öncesi yaşanan görevlendirmenin kılıf olduğunu söyledi. Yaycı'nın mektubundaki ifadelerin önemli olduğun belirten Atıcı, istifanın perde arkasını anlattı.

Habertürk'te katıldığı canlı yayında Tümamiral Yaycı'nın egosu yüksek bir isim olduğunu; son dönemde özellikle medya önünde ön plana çıktığını ve bunun da rahatsızlık yarattığını ileri süren Atıcı, istifa mektubundaki ifadelerin de önemli olduğunu, mektuptan TSK'nın komuta kademesinde bir takım rahatsızlıklar olduğunun anlaşıldığını ileri sürdü.

Atıcı'nın bu sözlerine tepki gösteren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Atıcı'nın istifa mektubundaki ifadelere tepki gösterdi. Paşa'nın istifasında, FETÖ kumpaslarından bahsetmesinin esef verici olduğunu belirten Perinçek, FETÖ kumpaslarında neredeyse TSK'nın tüm amiralleri cezaevine girerken kimsenin Cihat Yaycı'ya dokunmadığını söyledi. Bu sözü bir komutanın söylemesinin ayıp olduğunu da belirten Perinçek, ordunun her zaman olduğundan daha güçlü olduğunu kaydetti.

Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde Habertürk ekranlarına gelen Türkiye'nin Nabzı programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile CHP 26. Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı arasında tartışma yaşandı.