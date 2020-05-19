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Yunanistan'ın ünlü papazı Başbakan Miçotakis'i dinden attı! Ayinden olay görüntüler

Yunanistan'ın ünlü papazı Kalavrita Metropoliti Amvrosios Başbakan Kiryakos Miçotakis'i dinden attı!

Yaptığı açıklama ve çıkışlarla ülkede zaman zaman gündeme gelen Kalavrita Metropoliti Amvrosios, dün kilisede düzenlediği ayin sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eğitim ve Dinişleri Bakanı Niki Kerameos ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ı aforoz etti. Amvrosios, gerekçe olarak da kiliselerin kapatılmasını ve virüsün komünyondan bulaşabileceği söylemelerini gösterdi.

Bakan Kerameos'un "koronavirüsün tükürükle bulaştığını" belirtmesi üzerine Amvrosios, daha önce kişisel blogunda Eğitim Bakanı'nı uyarmış ve "işlediği tarif edilemez suç için özür dilemesini" talep etmişti.

Öte yandan Başbakan Miçotakis ile Nikos Hardalias arasında geçtiği ve gerçek olmadığı (fake) belirtilen bir diyaloğa da atıfta bulunan Amvrosios, bugüne kadar yalanlanmadığı için bu diyaloğu gerçek olarak algıladığını söyledi.

Yunan Kilisesi'nin karar organı "Sen Sinod" ise Amvrosios'un kararını tanımadığını açıkladı.

Kalavrita Metropoliti'nin Miçotakis, Kerameos ve Hardalias'ı aforoz ettiği anların görüntüleri Yunanistan'da en çok konuşulan görüntü oldu.

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