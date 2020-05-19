DÜNYA

Sosyal medya bu kediyi konuşuyor! Yaptığı hareketler olay oldu

İngiltere'de yaşayan sosyal medya fenomeni ve milyonlarca takipçisi olan Chris Dixon'ın kedisiyle paylaştığı video viral oldu!

Binlerce beğeni ve paylaşım alan videoda sosyal medya fenomeni Chris Dixon’ın kedisi adeta kaleciler için denilen ‘İçine kedi kaçmış’ sözünü doğrular nitelikte performans sergiledi! “İsmini Miyavnuel Neuer olarak koymanın bir hata olduğunu biliyordum” notuyla videoyu paylaşan sosyal medya fenomenin kedisi birbirinden başarılı kurtarışlar yaptı!

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