Sosyal medya bu kediyi konuşuyor! Yaptığı hareketler olay oldu

Binlerce beğeni ve paylaşım alan videoda sosyal medya fenomeni Chris Dixon’ın kedisi adeta kaleciler için denilen ‘İçine kedi kaçmış’ sözünü doğrular nitelikte performans sergiledi! “İsmini Miyavnuel Neuer olarak koymanın bir hata olduğunu biliyordum” notuyla videoyu paylaşan sosyal medya fenomenin kedisi birbirinden başarılı kurtarışlar yaptı!