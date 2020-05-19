DÜNYA

Yok artık bunu da yaptılar! Çıkarmadan yemek yenilebilen maske

Küresel salgın sürerken maskeler artık gündelik hayatımızın vazgeçilmez eşyalarından biri haline geldi. İsrailli araştırmacılar yemek yerken bile kullanılabilecek bir maske geliştirdi.

Görüntüler İsrail'den...İsrailli bir firma maskelere teknolojik bir dokunuş yaparak yüzden çıkarmadan ağız kısmını açılabilmesini sağladı. Böylelikle maskeyi çıkarmadan bir şeyler yemek mümkün hale geldi.

Ürünü geliştiren firmanın yöneticisi maskenin mekanik yada otomatik olabileceğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı; "Maske el kumandası sayesinde mekanik olarak açılabilecek. Ya da ağza çatal yaklaştırıldığında otomatik olarak açılacak sonra çatalı ağzınızdan uzaklaştırdığınız otomatik olarak kapanacak."

İsrailli araştırmacılar maske sayesinde restaurantlarda daha rahat yemek yenebileceğini iddia ediyor. Patent başvurusu yapılan maskenin fiyatı ise 1 ile 3 dolar arasında olması planlanıyor. Firma yetkilileri bu yeni tasarımın önümüzdeki bir kaç ay üretime geçebileceğini söyledi.

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