MAGAZİN

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'den olay sözler!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ile ABD'de yaşayan ablası Zeynep Korel arasında sular durulmuyor. Zeynep Korel, kardeşi Bergüzar için konuşursam evden dışarı çıkamaz diyerek ateş püskürdü.

Amerika'da "gündeliğe giderek" geçimini sağlayan oyuncu Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir kadınla evli olduğu iddia edilen Zeynep Korel, kardeşi Bergüzar için olay sözler sarf etti. 

"Ailem benden utanıyor": Bergüzar Korel'in ABD'de temizlik işi yapan ablası Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan'a açtığı miras davasıyla gündemde. Magazin Hattı'na konuşan Zeynep Korel, temizlik işi yaptığı ve köpek dolaştırdığı için ailesinin kendisinden utandığını belirtti. Bergüzar Korel'in ABD'de temizlik işi yapan ablası Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan'a açtığı miras davasıyla gündemde. Magazin Hattı'na konuşan Zeynep Korel, temizlik işi yaptığı ve köpek dolaştırdığı için ailesinin kendisinden utandığını belirtti.

Annesini ve kardeşini, kendisine iftira atmakla suçlayan Zeynep Korel, kız kardeşi hakkında "Ben Bergüzar'a, 'Eğer benim karıma para yollamazsan seni mahvederim' diyormuşum. Bakın bu çok kalleşçe bir iftiradır. Bu artık bir onur savaşıdır. Ben konuşursam Bergüzar evden dışarı çıkamaz" sözleriyle kardeşine ateş püskürdü. 

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