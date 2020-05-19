Adıyaman’da toz hortumu şoku! Havanın ısınması sonrası oluştu
Adıyaman'da 37 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığının ardından oluşan toz hortumu metrelerce yükseğe çıktı. Vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıktığı Adıyaman’da hortum sürprizi yaşandı. Sıratut Mahallesi Eski Otogar içerisinde toz hortumu oluştu. Rüzgarın etkisiyle oluşan toz hortumunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar cep telefonlarıyla hortumu görüntüledi.
Metrelerce yükseğe çıkan hortum yaklaşık 15 saniye sonra dağıldı.