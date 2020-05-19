Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan Sabri Sarıoğlu sorusu

Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında soru oldu.

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının 18 Mayıs'ta yayınlanan programında, 30 bin TL'lik "2004'te Villarreal - Galatasaray arasındaki UEFA Kupası 3. tur rövanş maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır?" şeklinde bir soru çıktı.

İki tane joker kullandı doğru cevap verdi

Yarışmacı bir süre düşündükten sonra önce yüzde 50 joker hakkını kullandı. Fenerbahçe'de bir dönem müzede çalıştığını da belirten yarışmacı, ardından da çift cevap hakkını kullandı ve A-Sarbi doğru cevabıyla, soruyu doğru yanıtlamış oldu.

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında çıkan bu soru, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.